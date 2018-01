Mientras todos señalaban su acción, había una realidad que la prensa mundial no conocía. Durante el certamen el futbolista estaba acordando su llegada al Barcelona y ese mordisco podía costarle el traspaso. Pero finalmente su representante le confirmó el conjunto catalán estaba dispuesto a comprarlo de todas formas: "No tengo problemas de decirlo que lloré porque… de que me estuvieran aceptando. Y yo pasando por todos los momentos que pasé y la cagada que me había mandado, era complicado confiar en mi. La verdad que en eso el Barça se ha portado espectacular conmigo".