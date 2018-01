Si la velocidad es su principal virtud, ¿en qué posición en el campo de juego le puede sacar mayor provecho? "Quiero jugar de wing, pero sé que, escuchando a todo el mundo y hablando con los futbolistas, voy a estar en lo más alto", hizo gala del espíritu competitivo que lo llevó a redefinir los estándares del atletismo. Ahora bien: la pista no es lo mismo que un campo de juego. Y el fútbol es un juego colectivo; el éxito del equipo no sólo dependerá de su explosión. "Me pone nervioso. No suelo ponerme nervioso, pero esto es diferente, esto es fútbol ahora. Llevará tiempo ajustarme, pero una vez que juegue algunas veces me acostumbraré. Fue lo mismo cuando comencé en el atletismo", detalló sus sensaciones. Sobre el césped de un estadio de fútbol, la leyenda bajará a la tierra para someterse a prueba.