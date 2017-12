El caso del turco es, quizás, el más complicado. El ex Atlético Madrid tiene uno de los salarios más altos (ronda 5 millones de euros) y no resignaría eso tan fácilmente. El Besiktas lo pretende y en el club catalán, donde saben que no tiene lugar en la consideración de Ernesto Valverde –con quien ni siquiera sumó minutos-, esperan que prosperen las negociaciones.