É sempre uma honra e um orgulho enorme receber os amigos para essa partida e ver tanto craque junto no Maracanã. Nosso futebol merece isso. Como também merece mais respeito. O que vimos recentemente no estádio não pode acontecer. As pessoas precisam ter mais amor no coração. Futebol é paixão, é entretenimento, e não incitação à violência. Sejamos mais solidários e mais humanos. O Maracanã é lugar para gente do bem, para as famílias. E é justamente o público que sempre recebemos no Jogo das Estrelas, e que esse ano ainda será brindado com um show exclusivo e muito especial de Jermaine Jackson.

A post shared by Arthur Antunes Coimbra (@zico_oficial) on Dec 26, 2017 at 4:07pm PST