P: Napout le escribió "Ale, yo vivo para mis amigos y aposté por vos desde el principio. Espero que recuerdes lo que te dije en Sudáfrica acerca de que confió en vos". ¿Qué es lo que usted entiende acerca de lo que dijo?

R: Yo entiendo que se trata de una conversación que tuvimos en Sudáfrica. Él me mostró que confiaba en mí más que en cualquier otro dentro del universo de las compañías de deportes y productoras de la Conmebol.

P: ¿Él había expresado algún sentimiento similar hacia usted antes de recibir el cheque?

R: Sí

P: ¿Sólo una vez o cuántas veces?

R: Varia veces, en particular en el último año antes de esta conversación por Whatsapp.

P: Pasando a la siguiente línea, a las 12:06:16, el dijo: "Y el señor JG", el dice "Don JG" es Español. "el señor JG puede confiar en mí porque tengo códigos". ¿Qué es lo que usted entiende acerca de lo que dijo?

R: Yo entiendo que en las relaciones hay ciertas reglas escritas que son códigos invisibles y que Julio Grondona estaba principalmente preocupado de que las personas respetaran esos códigos. Y Juan Ángel me estaba transmitiendo el mensaje de que Julio Grondona podía confiar en él para que lo nombrara presidente de la Conmebol porque él lo iba a seguir después de eso.

P: En la parte superior de la segunda página, el 17 de junio del 2014, a la hora 12:24:27, dice: "el Señor Julio está bien, ¿no? Eso es lo que importa". ¿Primero que todo, quien es el Señor Julio?

R: Julio Grondona

P: ¿Y a que se refiere con "el señor Julio está bien, no?"

R: Yo entiendo que él no me está preguntando por su estado de salud, pero me está preguntando por si él va a seguir metido en su elección como próximo presidente de la Conmebol

P: Cuando Juan Ángel Napout dice "Cuídenme con el jefe", ¿quién es el jefe?

R: Julio Grondona

P: Y en la siguiente línea dice "Le sigue haciendo la cabeza", ¿qué quiere decir eso?

R: Esa línea se refiere a Eugenio Figueredo y explica que Figueredo está tratando de manipular a Grondona para que no apoye a Napout y que vote para que Figueredo continúe como presidente en el 2015.

P: Y siguiendo por esa línea, usted dice "Sí" y Juan Ángel Napout dice "Lo sé por cuatro fuentes diferentes, hablá con él. Por favor Ale". Y usted dice "Si, lo hace, pero las cartas ya se han repartido". ¿Qué quiso decir con eso?

R: Me estaba pidiendo que hable una vez más con Grondona y le pida que vote a Napout para presidente de la Conmebol en 2015. Él me insistía con esto y yo le dije que se calmara que las cartas ya estaban repartidas. Eso ya estaba decidido.

P: Napout dice "Vos me tenés que calmar. Quiero ir de la mano con él". ¿Qué entiende usted por eso?

R: Él dice esto como una expresión, como cuando el padre lleva a la novia de la mano hacia el altar, en el sentido de que él quiere llegar a la presidencia de la Conmebol de la mano de Grondona, quien -como ya expliqué- era uno de los que tomaba las decisiones claves en Conmebol en las cuestiones importantes.

P: Y después dice: "Eso es lo que Horacio me dijo y vos lo escuchaste". ¿A quién se refiere con Horacio?

R: Horacio Cartes, el presidente de Paraguay.

P: Y dice: "Estate cerca de Don Julio me dijo", ¿qué quiere decir?

R: Horacio Cartes le avisó a Napout que se pegue, que esté cerca de Julio Grondona y que así iba a llegar a buen puerto, al lugar correcto que en este caso era la presidencia de la Conmebol del 2015

P: EL 29 de junio del 2014 a las 12:17:33 usted escribe: "Tenemos que esperar a que termine Mundial para no hacer ruido". Y Napout dice "Eso es lo que hago, me tragué todo y me quedo solo en el Sofitel". Y usted dice "Mi aviso es para que vos fortalezcas tus conexiones y muestres independencia delante de Julio y de esa manera él sentirá que ustedes dos son un bloque". ¿Qué quiere decir?

R: Yo me refería a que conociéndolo a Grondona bastante bien el hecho de que él esté a las corridas tratando de conseguir el apoyo de todos, como el de Jose Maria Marín y especialmente el de Marco Polo Del Nero, no iba a ser la mejor manera de acercarse a Grondona. Entonces mi aviso fue que haga todas sus conexiones, mantenga a su bloque unido, pero que le haga sentir a Grondona que él es quien lo elige como el próximo presidente y no que él vaya con el apoyo del resto de los presidentes y le imponga la decisión a tomar.