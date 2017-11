Por otra parte, el ex Mónaco sostuvo que el comportamiento del brasileño hacia él ha sido impecable: "Neymar facilitó mi integración, me puso bajo su protección. Conmigo se comporta como un hermano mayor. Tener un jugador como él que me ayude todos los días es muy bueno. Estamos muy felices por tenerlo con nosotros. Se siente bien aquí y logrará grandes cosas", en una entrevista en la página web del PSG.