Por su parte, el Bayern Munich se enfrenta al Celtic y debe ganar para quedar clasificado de forma matemática. Hace dos semanas venció en Múnich pero ahora no lo tendrá nada fácil en su viaje Glasgow, donde el entrenador Jupp Heynckes no podrá contar con Ribery, Neuer, Bernat y aún no tiene asegurada la presencia de Müller y Lewndowski.