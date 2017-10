"Para Lukaku, el racismo siempre fue un problema. Recuerdo que su madre me ha contado que tenía que ir a los partidos con el certificado de nacimiento. Los otros padres no creían que tuviera 12 o 14 años y más cuando marcaba tres o cuatro goles… Era grande y fuerte físicamente, sí, pero aseguraban no tenía esa edad, que no había nacido en Bélgica. Entonces su madre mostraba el certificado", comentó el representante italiano.