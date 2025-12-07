Murió Martin Parr, el fotógrafo que retrató con ironía el consumismo y las vacaciones de masas

El fotógrafo documental británico Martin Parr. (Foto de JOEL SAGET / AFP)

El célebre fotógrafo documental británico Martin Parr ha fallecido en su casa en la ciudad occidental inglesa de Bristol, anunció su fundación el domingo. Tenía 73 años.

Famoso por sus imágenes kitsch saturadas de color, Parr tenía un ojo agudo para las rarezas mundanas, como se reflejaba en sus fotos humorísticas de bañistas bronceados y vacacionistas que se tomaban selfies.

“Es con gran tristeza que anunciamos que Martin Parr (1952-2025) falleció ayer en su casa en Bristol”, decía un comunicado en la página web de The Martin Parr Foundation.

“Martin será muy echado de menos”, añadió, señalando que le sobreviven su esposa Susie, su hija Ellen, su hermana Vivien y su nieto George.

El fotógrafo británico de Magnum, Martin Parr, posa para una foto durante la inauguración de su exposición "Early Works" en el "Fotografie Forum Frankfurt" en Frankfurt/Main, Alemania, el 12 de septiembre de 2024. (Foto de Daniel ROLAND / AFP)

“La familia pide privacidad en este momento”, decía el comunicado.

Añadió que la fundación y Magnum Photos, la prestigiosa agencia de la que había sido miembro desde 1994, “trabajarán juntos para preservar y compartir el legado de Martin”.

No se proporcionaron más detalles sobre las circunstancias de su muerte.

Sin embargo, el periódico The Guardian informó que a Parr le habían diagnosticado cáncer en mayo de 2021.

El fotógrafo británico Martin Parr posa durante la presentación para la prensa de su exposición "Only Human: Photographs" en la National Portrait Gallery de Londres el 6 de marzo de 2019. (Foto de Tolga Akmen / AFP)

Nacido en Surrey el 23 de mayo de 1952, Parr se inició en la fotografía gracias a su abuelo.

Al comenzar su carrera en la década de 1970, tras estudiar en la Universidad de Manchester, tomó fotografías en blanco y negro, siguiendo los pasos de los grandes maestros de la época, como Henri Cartier-Bresson.

Pero se sentía irresistiblemente atraído por objetos inusuales como las postales... y el color. “Una vez que probé el color, no volví atrás”, declaró a AFP en 2022.

Fue a mediados de la década de 1980 cuando alcanzó el reconocimiento con “Last Resort”, una serie de fotografías de turistas de clase media en Brighton, que incluían el típico fish and chips (pescado con papas fritas), bañistas bronceados y parques de atracciones infantiles.

El fotógrafo británico Martin Parr posa junto a una

Aunque viajó por el mundo durante su carrera que abarcó décadas —tomando fotos en todas partes, desde Corea del Norte y Albania hasta Japón y Rusia—, habló de disfrutar de entornos más cotidianos como los supermercados.

Siguió trabajando hasta sus 70 años, publicando recientemente su último libro, una colección autobiográfica de fotografías junto con un comentario irónico titulado “Totally Lazy and Inattentive” (“Totalmente perezoso y desatento”).

El título proviene del informe escolar demoledor de un profesor francés sobre él cuando tenía 14 años.

La autobiografía narra su trayectoria desde hijo de un padre observador de aves hasta convertirse en fotógrafo profesional de renombre internacional.

El fotógrafo Martin Parr mira desde su propia caravana que sirve comida en la exposición Photo London en Londres, Gran Bretaña, el 18 de mayo de 2016. REUTERS/Kevin Coombs/Foto de archivo

En una entrevista con AFP publicada el mes pasado, argumentó que el mundo nunca ha necesitado tanto el tipo de sátira que reflejan sus imágenes porque muchas personas son demasiado ricas y sus estilos de vida son insostenibles.

“El estado en el que estamos todos es espantoso”, dijo en París. “Todos somos demasiado ricos. Estamos consumiendo todas estas cosas del mundo. Y no podemos. No es sostenible.”

Buen y mal gusto

Esta serie anticipa el resto de su obra, con el uso del flash incluso en exteriores, y marcó un punto de inflexión en el estilo de la fotografía documental británica, a pesar de que algunos criticaron su perspectiva sobre la clase trabajadora.

“Amo y odio Inglaterra al mismo tiempo”, declaró tras el Brexit en 2016, al que se opuso. “Lo que hago en mi fotografía es capturar esta ambigüedad… Quiero poder expresar las contradicciones inglesas: hay buen gusto y mal gusto, y trato de fusionarlos en mis fotografías”.

El fotógrafo británico Martin Parr posa durante la presentación de su exposición "Only Human" en la Galería Nacional de Retratos de Londres, el 6 de marzo de 2019. ( Tolga Akmen / AFP)

Tras un camino plagado de obstáculos, Martin Parr se convirtió en miembro de pleno derecho de Magnum en 1994.

Henri Cartier-Bresson se opuso inicialmente a su admisión, pero luego revirtió su decisión. “Pertenecemos a dos sistemas solares diferentes, ¿y por qué no?”, le escribiría finalmente a Parr, quien dirigiría Magnum de 2013 a 2017.

Prefiriendo capturar la vida cotidiana a las frecuentes zonas de guerra, este fotógrafo, conocido por llevar sandalias con calcetines, también desarrolló la costumbre de tomarse selfis mucho antes de la llegada de las redes sociales.

El turismo de masas fue sin duda el tema central de su carrera, y sus fotografías de turistas fingiendo sostener la Torre Inclinada de Pisa o de japoneses apiñados en una playa artificial se hicieron mundialmente famosas.

El fotógrafo Martin Parr posa para una fotografía durante la presentación de la colección Primavera/Verano 2015 de House of Holland durante "London Collections: Men" en Londres, Gran Bretaña, el 14 de junio de 2015. REUTERS/Suzanne Plunkett/Foto de archivo

(con información de AFP)