Raquel Perera presenta su libro que despierta autenticidad y bienestar emocional, tres años después de su divorcio de Alejandro Sanz

Raquel Perera, una conocida divulgadora que ha creado Terapia a un clic y colabora con HOLA! con su blog De cuentos y verdades, tratando temas de salud mental, autoestima y autocuidado.

Raquel Perera, la destacada empresaria y psicóloga con una notable trayectoria en el mundo de la música, ha emergido como una voz inspiradora en el vasto ámbito de la salud mental. Tras una exitosa carrera como product manager del renombrado cantante Alejandro Sanz, con quien compartió una unión sentimental durante catorce años antes de su divorcio en el año 2019, Raquel es madre de dos preciosos tesoros, Dylan, un joven de once años, y Alma, una dulce niña de ocho años.

En su búsqueda de autodescubrimiento, se ha embarcado en un viaje íntimo de retorno a sus raíces como psicóloga, sumergiéndose en los profundos abismos del estudio y la práctica de la salud mental. Con el fervor de una pasión avivada, Perera se ha convertido en una ferviente defensora del crecimiento personal y del bienestar emocional, tejiendo las palabras y las enseñanzas en una sinfonía única que busca guiar a los lectores por el camino hacia la autenticidad y la perdurable felicidad.

En su más reciente obra literaria, “Para que no te olvides”, la autora no solo comparte sus propias vivencias, sino que también ofrece una profunda comprensión de la psicología humana, entregando herramientas prácticas que permiten el desarrollo de una vida plena y significativa.

A través de una exquisita combinación de reflexiones íntimas, consejos prácticos y ejercicios emocionales, la autora invita a los inquietos lectores a adentrarse en el laberinto de su propio ser, donde cada página se convierte en una llave mágica que desbloquea los secretos para alcanzar la anhelada autenticidad y la dicha perdurable en este eterno laberinto llamado vida.

Te pueden interesar: Alejandro Sanz volvió a causar preocupación entre sus seguidores: “No estoy bien, estoy triste y cansado”

Un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal a través de "Para que no te olvides" de Raquel Perera

El libro aborda una amplia gama de temas fundamentales para el bienestar psicológico y el desarrollo integral de las personas. En sus páginas, la autora nos guía a través de reflexiones íntimas y herramientas prácticas que van desde la importancia de valorar la vida y disfrutar cada momento, hasta el cultivo de la autoestima como motor para alcanzar la felicidad y el éxito.

También explora la empatía como una cualidad humana esencial para comprender y relacionarnos con los demás, y destaca la resiliencia como una capacidad fundamental para superar las adversidades y crecer a partir de ellas.

En una entrevista con Infobae, Raquel comparte su experiencia y visión sobre la creación de su obra.

–¿Qué te inspiró a escribir “Para que no te olvides”? ¿Cuál fue tu motivación principal?

–Fundamentalmente la insistencia en que mis hijos tengan siempre cerca y a tiro de mesilla de noche un manual de herramientas valiosas para enfrentarse a la vida. Y que les ayude a ellos y a cualquier persona que quiera vivir más despierta y conectada.

–¿Cómo describirías el proceso de escritura de este libro?

–Cuando Planeta me llamó para brindarme la oportunidad de escribir un libro me produjo una gran alegría y al mismo tiempo algunas dudas y miedos por creer que no iba a ser capaz de hacerlo. Pero ha sido un reto que he disfrutado mucho y un viaje maravilloso donde he podido rescatar muchos rincones míos que había olvidado. Me ha fascinado la experiencia de crear con las palabras. Poder tocar la vida de alguien, emocionar y construir algo de valor es el mejor regalo que me ha dado este libro.

–En tu opinión, ¿cuál es el mensaje más importante que los lectores pueden extraer de tu libro?

–Quizás el mensaje sería que el que lo lea va a tener la oportunidad de descubrir si está viviendo en base a lo que realmente ama y quiere ser y va a poder encontrar herramientas para SER lo que siempre ha querido ser.

–¿Qué consejos le darías a alguien que está pasando por un momento difícil en su vida y busca mejorar su salud mental y autoestima?

–Lo primero que le diría es que acepte que está atravesando un mal momento, que profundice en la causa, el motivo, y luego que trabaje en reconstruirse de nuevo que mire todas las opciones que tiene para recuperar la ilusión por la vida. Conocerse y saber cómo funciona nuestra mente es un recurso importantísimo para tener cada vez más sólida la creencia en uno mismo.

–¿Cómo crees que “Para que no te olvides” puede ayudar a las personas?

–Creo que cuando lo lean van a tener muchas herramientas y muy buenas para amarse a ellos y a los demás independientemente de lo que el mundo les dé o les quite.

–¿Tienes algún proyecto futuro?

–Me gustaría hacer un formato para TV y poder hacer cursos, conferencias donde poder trasladar mi conocimiento en este campo del potencial humano. Y seguir escribiendo.

Raquel Perera guía a los lectores hacia la autenticidad y el crecimiento personal con su nuevo libro.

La autora, con su pluma sabia y su voz genuina, nos invita a explorar los abismos de nuestro ser, a abrazar nuestras luces y sombras con valentía y a encontrar la esencia de nuestra existencia en la conexión emocional con nosotros mismos y con los demás.

En sus palabras, encontramos la invitación a no olvidarnos de lo que realmente importa, a tejer puentes de amor y comprensión en un mundo sediento de autenticidad. “Para que no te olvides” se convierte en un legado de sabiduría y un recordatorio de la belleza y la trascendencia que podemos encontrar en cada instante de nuestras vidas.

¿Acaso estamos dispuestos a emprender este viaje de autodescubrimiento y despertar emocional?