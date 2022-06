Ninja Thyberg, directora de Pleasure: “La industria del porno nos ve a nosotros como los pervertidos y locos”

Bella Cherry, protagonista de Pleasure, personaje interpretado por Sofia Kappel

Bella Cherry quiere ser una estrella porno. Como tantas otras chicas con las que comparte el mismo sueño, viaja a Los Ángeles, meca de la industria del cine para adultos. Allí debuta pronto en su primer filme y empieza a conocer las dinámicas de un mundo que, como todos, están lleno de complejidades, abusos y disparidades. Sin embargo, la novata actriz tiene clara su meta: aprender todo lo necesario para conseguir su objetivo y triunfar. Pleasure, dirigida por la sueca Ninja Thyberg, es un coming-of-age drama que nos muestra sin prejuicios las vicisitudes de una ambiciosa joven que quiere destacarse en la industria pornográfica.

El interés de Thyberg, de 37 años, en el tema comenzó a principios del 2000, cuando era un adolescente en Suecia. En aquel entonces hizo parte de un grupo de activismo anti-porno. Pero su postura fue cambiando con el tiempo. En 2013 dirigió un corto que mostraba el detrás de escena de una filmación de una película pornográfica. Luego decidió que su primer largometraje trataría sobre el mismo tema, como una especie de continuación ampliada de su corto. Entonces, tal como la protagonista de su película, decidió viajar a Los Ángeles para conocer de primera mano ese mundo.

El resultado de ese viaje y de sus propias indagaciones es Pleasure, que se estrena este 17 de junio en Mubi. La película está lejos de cualquier mirada moralista o de dar algún mensaje sobre lo que ocurre en la industria pornográfica. No señala culpables —tampoco los hay—, no le dice al espectador cómo se debe sentir o pensar, simplemente lo deja sacar sus propias conclusiones.

“El contenido en el porno, o sea la razón por la cual es como es, es porque es un reflejo de nuestra sociedad. Es el resultado de lo que la gente está buscando en internet en sus casas. Son los oscuros deseos de nuestra cultura. Y no se puede culpar a los trabajadores de la industria porque ellos solo están adaptándose, están sobreviviendo en este mundo capitalista. Entonces en sus cabezas lo que ellos piensan es que nosotros somos los pervertidos y los locos. Y eso para mí fue uno de los cambios de mirada que tuve para entender cómo funciona la industria del porno”, dijo Thyberg en entrevista por videollamada con Infobae.

Ninja Thyberg, directora de Pleasure

En la película, Bella parece saber lo que hace y lo que quiere. Pero hay momentos en los que duda, como cuando acepta un trabajo en el que tiene que realizar una escena de sexo rudo y en mitad del rodaje se niega a seguir por la humillación y la violencia a la que es sometida. Sin embargo, para Thyberg es importante que la audiencia no sienta lástima por el personaje principal, y esa es la forma como lo quiso construir: una persona adulta responsable de sus propias decisiones, más allá de que esas decisiones puedan escandalizar al espectador. La intención de la directora fue retratar el mundo del porno desde una perspectiva que no vea a las mujeres como víctimas.

“La manera como estigmatizamos a las personas que están en la industria del porno y como hablamos de ellas es solo una forma de cómo ponemos la vergüenza que sentimos por nuestros propios deseos en otro lugar, y de no querer hacernos cargo de eso”, señaló la directora sueca.

Cuando viajó a Los Ángeles para comenzar su investigación, Thyberg creyó que podía entender las dinámicas sociales de la industria de la pornografía incluso mejor que quienes eran parte de ella. Y en un comienzo juzgó a las actrices que conoció. No entendía cuando le decían que se sentían empoderadas, que esa era la decisión que habían tomado para ganarse la vida.

“Yo pensaba que las mujeres que participaban en esta industria dominada por hombres estaban en esa situación porque no tenían el conocimiento que yo tenía, no tenían la capacidad para analizar las cosas como lo hacía yo, y que por eso no podían entender las estructuras patriarcales. Y después fui confrontada ante ese mundo, y entendí que estaba subida en un pedestal desde donde miraba todo desde arriba, por supuesto con buenas intenciones. Y también entendí que ellas y ellos conocen muchísimo más sobre cuestiones de género de lo que yo pueda saber”, dijo.

Bella Cherry

Thyberg se fue compenetrando más con el gremio pornográfico en Estados Unidos y estableció una relación con quienes estaban detrás de todo: sonidistas, camarógrafos, productores, directores, actrices, actores. La mayor parte del elenco de la película son personas que hacen parte de esa industria y que se interpretan a ellos mismo.

Pero no todos los actores venían de ese mundo, Sofia Kappel, quien interpreta a la protagonista Bella Cherry, tenía una vida en su natal Suecia que nada tenía que ver con el cine ni la pornografía. No tenía ninguna experiencia previa como actriz, Pleasure fue su primera película. Thyberg la encontró por casualidad, luego de una búsqueda de más de un año. La joven llegó a la audición por recomendación de un amigo. Se presentó porque simplemente le parecía divertida la experiencia, pero nunca pensó que se quedaría con el papel. Su actuación ha sido elogiada por la crítica internacional.

“Me tomó un año y medio encontrarla, todas las personas que trabajaron en la producción estaban muy furiosas conmigo porque no me gustaba nadie de los que se presentaban. Pero tenía una intuición muy fuerte de que cuando la conociera iba a saber que esa era la persona indicada”, dijo

Thyberg no ve a Pleasure como una película sobre la pornografía. Para ella es más una alegoría de esta sociedad capitalista y patriarcal en la que vivimos. Básicamente, las cosas malas que ocurren en el filme no pasan porque una pareja o un grupo de personas estén teniendo sexo delante de una cámara.

La actriz en Sofia Kappel en una escena de la película Pleasure

“Me interesé de hacer una película sobre nuestra sociedad y utilizar el mundo del porno para contar una historia sobre las estructuras de poder, en vez de señalar con el dedo hacia quienes hacen parte de la industria y decir: miren a estas personas, ellos son el problema. Para mí la película de alguna forma es una deconstrucción del sueño americano, porque está esta idea de que si trabajas lo suficientemente duro puedes llegar a la cima, pero es una lucha individual para llegar, y para hacerlo tienes que pasar por encima de otras personas y tienes que traicionar a tus amigos”, dijo.

El próximo proyecto cinematográfico de la directora sueca es un remake de Las brujas de Eastwick, una película que se estrenó en 1987, protagonizada por Jack Nicholson, Cher, Susan Sarandon y Michelle Pfeiffer. Es el gran salto de Thyberg de una pequeño filme de bajo presupuesto independiente a una gran producción de Hollywood.

Sin embargo, la cineasta no dio ningún detalle del proyecto. “Lo siento, no puedo hacer ningún comentario al respecto”, finalizó.

