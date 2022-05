‘Más allá del abismo’: 10 historias de líderes sociales que narran el paso del conflicto armado en Colombia

Diana Pardo es escritora y abogada colombiana egresada de la Universidad de Los Andes, nació en Bogotá, MA y Ph.D. en Relaciones Internacionales de la Universidad de Miami.

“Es imposible vivir al margen de lo que acontece, sin tener en cuenta las historias de la gente que al final también constituyen nuestra historia.”

La literatura ha tenido una participación importante en la construcción de memoria, visibiliza las historias con los relatos de porque permite el análisis de los hechos, sus consecuencias y también, reconocer la esperanza y la transformación que atraviesa un proceso de paz. ‘Más allá del abismo’ es un libro que reúne diez testimonios de mujeres y hombres que sobrevivieron a todas las dificultades de ser una víctima del conflicto armado colombiano y que actualmente dedican su vida al trabajo por la defensa de los derechos humanos.

Portada de 'Más allá del abismo. Relatos de líderes sociales que abren camino.', Diana Pardo (2022)

Diana Pardo es escritora y abogada colombiana egresada de la Universidad de Los Andes, nació en Bogotá, MA y Ph.D. en Relaciones Internacionales de la Universidad de Miami. Es consultora de comunicaciones, columnista de El Tiempo y colaboradora ocasional para otros medios como el Nuevo Herald de Miami o El Espectador de Bogotá.

“He narrado estas historias tal como me las han contado. Mi aporte ha sido ordenar sus relatos, resaltar la parte humana de cada uno y dar el contexto que cada caso requiere para ubicar al lector en la historia de Colombia y en las características sociales de cada territorio” comentó la autora sobre su lanzamiento, que ha incluído además ha incluído www.masalladelabismo.com una sección de podcast con testimonios de los protagonistas, como una forma de conocer mejor este proyecto editorial, también con presencia en las plataformas Spotify y Soundcloud.

“Mi nombre es Liliana Pechené Muelas, soy ex gobernadora del pueblo Misak, me he dedicado a acompañar el proceso de derecho indígena, a acompañar la formación y a la educación en la conciencia indígena y en la conciencia Misak (…), en mi niñez fue acompañada como de esos procesos como tan profundos, ver a mi padre y a mi madre en reuniones preocupados por lo que estaba sucediendo y también porque nos decían desde muy pequeños debemos tener conciencia de lo que se venía…” abre el primero de los episodios llamado “Liliana cuenta cómo aprendió de sus ancestros a luchar por los derechos de su Pueblo”, en el que Diana contextualiza el testimonio de esta mujer con detalles de su historia y propósitos, así como de su territorio y comunidad.

Estos testimonios constituyen la historia de los sobrevivientes, de los que asumieron con un amor inmenso por su comunidad el reto de sembrar nuevas semillas de paz y reconciliación en sus territorios, después de enfrentar el dolor y el horror de la guerra y la persecución, un testimonio que aporta una reflexión sobre la resiliencia y la capacidad de enfrentar la muerte en tiempos violentos en los que muchos otros como ellos son asesinados en impunidad.

Estos testimonios nos brindan un retrato de algunos de los lugares más golpeados por la injusticia del conflicto en Colombia como Chocó, Cauca, Nariño y Bolívar, territorios diferentes pero con rasgos en común como la perseverancia de sus procesos comunitarios, las mujeres asumiendo el liderazgo en las luchas por la reivindicación de los derechos humanos y la conservación del medio ambiente, las juventudes, las mujeres, la comunidad LGBTI+, las comunidades indígenas, afro, campesinas.





Ficha

Título: ‘Más allá del abismo. Relatos de líderes sociales que abren camino.’

Autora: Diana Pardo

Editorial: Autopublicación