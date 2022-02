“Tenemos que reeducarnos a nivel emocional o la pasaremos muy mal”: Miriam Tirado, presenta su nueva serie de cuentos “Kai y Emma”

Kai y Emma, la nueva colección de literatura infantil ofrece una serie de relatos sobre situaciones cotidianas como los cumpleaños. (Foto: Penguin Random House)

Consciente de que las “carencias emocionales” impactan tanto en niños como en adultos, Miriam Tirado (Manresa, España, 1976), consultora de crianza consciente, propone en su nueva colección de literatura infantil, “Kai y Emma”, una serie de relatos sobre situaciones cotidianas como los cumpleaños con el fin de realizar un profundo análisis de la manternidad, la paternidad y el desarrollo de los niños y niñas

La autora asegura que en este tipo de celebraciones, pese a que son una vez al año, tanto pequeños como mayores se enfrentan a una “ansiedad” que, de no saber gestionar ni reconocer, se puede convertir en frustración; eso es lo que le sucede al pequeño Kai, uno de los protagonistas de estos cuentos, protagonizados por una familia de cuatro humanos y una tortuga.

“Ahora se ha hecho muy evidente que tenemos unas carencias y que estas carencias a nivel emocional impactan en los adultos y en los niños; la pandemia lo ha dejado muy claro, tenemos que reeducarnos a nivel emocional, porque luego lo pasamos muy mal”, cuenta a Efe esta periodista especializada en maternidad, paternidad y crianza.

Y mal es como parece que lo pasarán la madre, el padre y hermana de Kai en la celebración del cumpleaños del pequeño, quien espera con real ansiedad la llegada de su cumpleaños. Una espera que genera unas expectativas que, al no encajar en lo deseado, se convierten en frustración.

“En un día de cumpleaños los niños no siempre están contentos y hay momentos en los que lloran, son momentos que hay que transitar sin culpabilizar al niño. Venimos de años en los que nos da miedo a sentir, y cuando sientes cosas agradables en el cuerpo está bien, pero si lo que sientes es rabia, tristeza o dolor, entonces qué. Lo que hemos aprendido a nivel transgeneracional, ha sido el negar, rechazar o ignorar lo que no nos sienta bien. No lo abordamos”, lamenta.

Por eso, esta primera entrega de “Kay y Emma”, a la que en principio se sumarán dos a lo largo del año, es una guía para “empezar a saber qué tenemos que hacer” ante las emociones que sentimos en un día.

“Y por eso nace -añade- para tocar temas ultra cotidianos, temas en los que no hay nada especial, no hay una súper aventura, porque es la vida real, la vida misma. Al final nos pasan cosas y lo importante es comprender que esto va a ir pasando y tenemos que aprender a saber qué hacer con lo que sentimos”.

Así que lo que se vuelve a proponer Tirado, autora también de “El hilo invisible”, “Rabietas” o “El círculo”, es que aprendamos que las emociones no tienen que dar “miedo”, sino que hay que “sentirlas, respirarlas, entenderlas y soltarlas” porque “vienen y van y hay que transitarlas”.

Un aprendizaje que Tirado da por finalizado con buen resultado gracias al amor. “No juzguemos lo que ocurre y transitémoslo con humor y amor. Cuando te puedes reír de las cosas les das distancia y cuando te puedes sentir observadora de la realidad es menos dramático”, puntualiza.

Tirado, una de las escritoras infantiles más leídas, reconoce que todos sus cuentos van dirigidos a los padres, porque son ellos los que pueden aplicar sus enseñanzas y luego aplicarlas a sus hijos. Porque los padres “tampoco lo hacen bien” en materia de emociones”.

“En España no aprobamos en educación emocional, nos queda mucho trabajo por hacer, nos queda mucho que reeducar en cada uno de nosotros porque estamos hablando de una historia de siglos de muy mala educación emocional”, afirma. De hecho, la propia Tirado nunca recibió educación emocional.

Sin embargo, “ahora” la sociedad y las instituciones educativas ya se están empezando a “dar cuenta” de que es “tan importante como la educación en contenidos”, y a veces “incluso más”.

