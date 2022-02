De imposibles a fugaces: 12 novelas contemporáneas que tratan de explicar el amor

CIUDAD DE MÉXICO, 14FEBRER02021.- Capitalinos aprovechan el cambio a semáforo naranja para salir a celebrar en pareja el día del Amor y la Amistad celebrado de manera internacional el 14 de febrero. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Hay libros que logran conmover realmente a los lectores, que se zambullen en las frases y los párrafos al punto de sentir como propios el amor o el desamor que se viven en sus páginas. Para unos, el amor llega a ser un brillo bajo el destello de la luna, pero para otros es el completo infierno.

En la literatura hay todo tipo de amores: indecisos, fugaces, imposibles y traicioneros, trágicos, sublimes, eternos, como el tema, que ha acompañado a la humanidad desde que existen los libros, aquí una selección de novelas contemporáneas que vuelven a tratar el tema, buscando que los lectores se identifiquen con sus historias y sus temas.

Amores indecisos:

Forastera

Una historia de amor diferente, en la que los encuentros fortuitos y el juego equívoco del tiempo se conjugan en un intrigante final.

Amar(se) es de valientes

El amor debe sumar, siempre. Se debe ser valiente para pelear la batalla contra ti mismo para sanar, sin dejar nunca de creer en el amor.

Lo mucho que te amé

Una novela sobre el enamoramiento, la exclusividad amorosa, el matrimonio, el dolor, el secreto, el destino y la libertad interior.

Para el remedio de los amores fugaces están estos títulos:

Bajo la misma estrella

La vida de Hazel cambiará cuando conozca a Gus, un chico que, como ella, lucha para superar un cáncer. El libro que catapultó a John Green al éxito literario.

El malentendido

Un libro sobre la pasión amorosa, el resentimiento social, la decadencia de la clase acomodada en el París de los años veinte y la nostalgia por el paraíso perdido.

Yo antes de ti

Dos personas están a punto de encontrarse sin saber que su vida cambiará para siempre y deberán elegir entre hacer feliz a la persona amada o destrozarse el corazón.

En cuanto a los amores imposibles, puedes encontrar:

Diario de una pasión

Una historia de amor única. Bestseller de The New York Times. El libro que inspiró la película The Notebook , protagonizada por Ryan Gosling y Rachel McAdams.

El amor de la señora Rothschild

Un amor entrañable que forjó una de las familias más emblemáticas de la historia europea y del judaísmo: los Rothschild.

De nuevo el amor

Una brillante anatomía del corazón dibujada por una de las mayores maestras en psicología humana que ha dado la literatura inglesa: Doris Lessing.

Para esos amores traicioneros, hay estos títulos:

Rayuela

La historia de Horacio Oliveira y su relación con Lucía, una joven uruguaya apodada “La Maga”. La novela que significó una transformación en la literatura latinoamericana.

Perfectos mentirosos

Una historia llena de mentiras y secretos, atracción y odio en la que nadie parece decir la verdad. ¿Hay algo más adictivo que desenmascarar a los Perfectos mentirosos?

Anna Karenina

Uno de los adulterios más célebres de la literatura. Un esmerado y delicado retrato de todo un tiempo y un lugar, de una sociedad en la que la felicidad de algunos convive con la desdicha de otros.

