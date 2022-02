Olga Wornat: “El periodismo siempre tiene que ser contrapoder”

El libro de Olga Wornat “Felipe, el oscuro” vio la luz finalmente en el 2020, después de que no fuera posible su publicación durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón (2006-2012); ahora, en medio de la confrontación del actual mandatario mexicano, Manuel Andrés López Obtado con el periodista Carlos Loret, el texto, y las palabras de su autora, han cobrado actualidad como referente de las presiones idebidas de los gobiernos sobre los comunicadores.

En una entrevista, realizada en septiembre del 2020, la autora recordó cómo fueron las amenazas en el sexenio de Calderón, durante el cual, asegura, tuvo que irse de México.

“Las amenazas comenzaron desde antes, en 2010. Primero fueron bastante ‘livianas’, lo digo dentro del contexto: seguimientos, gente extraña… En el contexto de México para mí era normal, yo ya había sufrido un embate por parte del poder, de Martha Sahagún (cuando publicó el libro ‘La jefa’), pero no a este nivel”.

Al preguntarle a la escritora Olga Wornat qué pensaba que ahora Felipe Calderón está apoyando a Loret por cómo AMLO expuso el supuesto sueldo del periodista, ella mencionó que le parece un “cinismo absoluto”. (Foto: Alejandra López/Editorial Planeta)

Recientemente, la historia, de algún modo, se repitió. En la conferencia de prensa, del día 11 de febrero del 2022, Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, mostró las supuestas cantidades que gana el periodista Carlos Loret, además de las empresas de donde recibe dinero. A partir de ahí, muchos opositores al presidente utilizaron #EstoyConLoret como apoyo hacia el periodista.Entre ellos, el expresidente Felipe Calderón, quien a través de mensajes en su cuenta de Twitter escribió:

“Mientras se siga atacando desde el poder, alevosa, delictiva e impunemente a un ciudadano, sea @CarlosLoret o quien sea, debemos apoyar a quien sufre la agresión. Ni yo ni muchos queremos rencillas, pero el poderoso debe entender que hay más ciudadanía que despotismo.”

Al preguntarle a la escritora Olga Wornat qué pensaba de que ahora Felipe Calderón estuviera apoyando a Loret, ella respondió que le parece un “cinismo absoluto”.

“Me parece un cinismo absoluto porque él no apoyó a ningún periodista. Yo le escribí personalmente, le hablaron a él incluso de la cancillería argentina, la embajadora argentina en México, se reunió con los asesores de su gobierno, todos sabían, menos él”, comentó Olga.

Wornat y su familia fue perseguida por Felipe Calderón e incluso detuvo la publicación del mismo libro que hablaba de los “secretos, intrigas y traiciones del sexenio más sangriento de México”. (Foto: Twitter/@FelipeCalderon)

“Curiosamente él, quien lo pone a Felipe Zamora a que estudie mi caso. El pobre de Felipe Zamora que termina muerto en la caída de ese helicóptero, sospechosa caída de helicóptero”, mencionó.

Wornat y su familia fueron perseguidos por Felipe Calderón, quien, incluso, asegura la periodista, detuvo la publicación del mismo libro que hablaba de los “secretos, intrigas y traiciones del sexenio más sangriento de México”.

“Me parece de un cinismo todos los que hoy dicen ´estoy con Loret´. Yo no estoy con Loret. Yo no voy a seguir ese hashtag, no voy a estar en ningún lugar donde esté esta gente que son de lo peor”.

En lugar de destacar su apoyo a Loret, la escritora argentina aclaró que ella está con los periodistas “de la calle, con los periodistas de a pie, que se rompen el alma para investigar a la mafia, investigar un caso de corrupción, de lo que fuera y que después terminan asesinados como el caso de Lourdes o del periodista de Oaxaca y nadie se acuerda más de ellos hoy y Loret ¿ha dicho algo por ellos?”.

Referente al apoyo que hace Calderón hacia Loret, Olga preguntó “¿Qué hizo por los periodistas que asesinaron en su sexenio y todos los demás que vienen después?”. (Fotoarte: Steve Allen)

“Yo no soy resentida, pero pongamos las cosas en su justo equilibrio: la única persona que a mí me dio visibilidad con este libro (”Felipe, el oscuro”) y lo digo siempre y yo le agradezco, porque realmente yo estaba muy desesperada, fue Carmen Aristegui. No fue Loret”, recordó la escritora.

“Loret huyó despavorido, yo era la lepra y me tuvieron que sacar de acá (México) porque me iban a matar, entonces ¿sabes qué? Ninguno de muchos de los que están ahí ¿qué hacen ahí?”

Referente al apoyo que hace Calderón hacia Loret, Olga preguntó “¿Qué hizo por los periodistas que asesinaron en su sexenio y todos los demás que vienen después?”.

“Con esto no digo que soy fan de López Obrador, yo creo que el periodismo siempre tiene que ser contrapoder y uno tiene que investigar las cosas hasta donde uno puede investigar y sacar a la luz los actos de corrupción, pero de #YoSoyLoret no”.

unque una cosa que recordó bastante fue hablar de la familia, del cual Olga dijo que “no está bien hablar de la Familia de Loret, porque conmigo lo hizo Martha Sahagún y Fox y me tiraron todo el poder del estado encima y me persiguieron durante mucho menor que esto, por la investigación de los hijos”.

Al recordar los periodistas que han muerto en este y otros sexenios, Wornat dijo que “los héroes son los otros, los que están muertos, esos son los héroes y nadie se acuerda de ellos. Loret no se acuerda de ellos, no los menciona”.

“A mí no me gustan los periodistas que están en campaña y eso me parece a mí. Desde que empezó este gobierno, ´Carlitos Loret´, a quién yo conozco mucho, pudo haber llamado, por lo menos, y decirme ´Olga, la verdad me solidarizo contigo´. Nunca lo hizo”.

Sobre el medio de comunicación que el periodista tiene con un reconocido personaje de la sociedad mexicana, el payaso Brozo, Olga apunto: “en LatinUs no sé quién pone la plata, parece que hay dos hijos de (Roberto) Madrazo (excandidato presidencial) , no lo sé. Desde que comenzó el gobierno está en campaña contra López Obrador y el periodismo no es campaña, sino, es campaña personal contra alguien y eso no es periodismo. De ahí ya a ponerte de héroe, ya no”.

Olga, aunque mantiene una opinión muy crítica, con ambos lado, sobre el enfrentamiento que ahora protagonizan Loret y AMLO: “olfateo cierto afán de desestabilización y no me parece. No me parece tampoco la actitud del presiente, tampoco que esté mostrando los datos personales de nadie. Ninguna de las dos cosas”, Wornat destacó negativamente la actitud del actual mandatario mexicano: “no está bien hablar de la familia de Loret, porque conmigo lo hicieron Martha Sahagún y Fox, me tiraron todo el poder del Estado encima y me persiguieron mucho por la investigación de los hijos”.

SEGUIR LEYENDO: