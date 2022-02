“La gente compra libros de cocina para decorar la mesa de la sala o para hacer cosas deliciosas”: Catalina Alba

Catalina alba, publicista y cocinera colombiana.

La colombiana Catalina Alba es el resultado de una receta que incluye más de 13 años de experiencia en creatividad para publicidad, una indiscutible pasión por los alimentos y el arte que representa la magia de su preparación. Ha dejado su sello y sabor particular en campañas con renombradas marcas de consumo masivo, su trabajo ha sido reseñado y solicitado por muchos de los principales medios de comunicación en Colombia, se ha codeado con grandes nombres de la gastronomía internacional y fue presentadora del segmento ‘Rápido y sabroso’ en Discovery Home&Health.

Esta caleña, que lleva radicada 23 años en Bogotá, es autora de ‘No le tengas miedo a la cocina’ (2016) y ‘Lo que se cocina para sazonar la vida’ (2018) del Grupo Editorial Planeta, dos libros de recetas con el que alcanzó un nuevo nivel en el desarrollo de su carrera. Creó los cursos virtuales de cocina ‘La revolución del lunch’ y ‘Almorzadiario online’, fundó www.almorzadiario.com , una plataforma que responde a las inquietudes de quienes no dominan la cocina pero desean comer delicioso y día a día se posiciona como una de las creadoras de contenido más interesantes e influyentes en América Latina, con una robusta base de admiradores que día a día la siguen en redes sociales y en donde desarrolla divertidas conversaciones entorno a la vida diaria, su rol de madre y su relación con la comida, lo tradicional y el camino a la simplicidad.

Catalina presenta su más reciente ebook ‘Los Baratelis Vol.1: menús de lujo para presupuestos modestos’, inspirado en el alza de la canasta familiar, una problemática que no es exclusiva de Colombia, también de todos aquellos que disfrutan del buen comer y quieren profundizar en la búsqueda de nuevas opciones para mejorar su experiencia sin importar su estado civil, edad o género.

Para esta creativa innata el amor y la conciencia son ingredientes fundamentales en toda receta, no se desliga de la evocación permanente de la cocina criolla colombiana y su conexión con el hogar familiar, emociones y conocimientos que busca compartir con su trabajo. Hablamos con ella sobre este nuevo momento de su carrera y el proceso para alcanzar el cumplimiento de sus sueños.

¿Cómo nace tu pasión por la cocina?

Nace de tener el privilegio de haber comido muy rico en mi casa gracias a la buena sazón de mi mamá. No eran platos sofisticados ni muy elaborados pero sí con muchísimo sabor casero y amor. Como salí muy joven (16 años) a estudiar en otra ciudad, hice lo que todo adolescente hace: alimentarse los primeros meses de euforia con hamburguesas, perros calientes y pizza. Un día cansada de comer así y extrañando la comida casera de mi mamá, la llamé y le pedí su receta de lentejas, luego la de la coliflor en leche y así sucesivamente.

Ahí descubrí mi gusto por la cocina. Siento que me relaja, me permite expresar muchas cosas y me alimenta.

¿Cómo inició el proceso para comenzar a compartir tu trabajo en diversas campañas, plataformas y programas?

Todo empezó en el 2009, cuando aún trabajaba en publicidad y dirigía el grupo creativo de una marca de productos culinarios y nos habían pedido una propuesta para reestructurar su página web. Yo presenté una donde les planteaba que en lugar de poner las recetas según la hora del día, lo hiciéramos según las emociones que sentíamos. Les gustó pero “para una segunda etapa” y como todos los publicistas sabemos que esa segunda etapa nunca llega, decidí hacerla para mi porque le encontraba mucho sentido.

En principio solo publicaba fotos de lo que cocinaba en mi casa, después empecé a hacer streamings enseñando a cocinar, algo que en el 2009 era novedoso y eso empezó a llamar la atención de los medios de comunicación lo que me ayudó a tener visibilidad. Poco a poco comenzaron a llegar las propuestas para trabajar con marcas y empecé a sentir que mi hobby me apasionaba tanto que quería dedicarme a él.

Fue así como desde el 2012 decidí trabajar de manera independiente creando contenido para marcas del sector gastronómico y contenido propio bajo mi marca personal ‘Catalba’ con el objetivo de brindarle herramientas y recursos a la gente para hacerse la vida más fácil y práctica en la cocina.

¿Cómo llegó la publicación en libros?

Un día amanecí con la idea de que quería publicar un libro. Tenía el concepto en la cabeza, quería hacer el libro que me hubiera gustado tener cuando no sabía cocinar, explicado con plastilina, práctico y divertido.

Me senté con una amiga que es además una talentosa ilustradora e hicimos un borrador. Justo cuando lo terminamos nos llamó una editorial (una gran casualidad) y les encantó pero infortunadamente la editorial quebró y nos quedamos con la idea en el cajón durante unos meses. Tiempo después, fui a visitar la Feria del Libro con mi hija que en ese entonces tenía 4 meses y pasamos en frente del stand de Planeta. En ese momento le dije a mi hija en el oído: te prometo que el otro año tu mamá va a estar ahí firmando libros.

Esperé que se acabara la Feria, busqué un contacto en la editorial y sin mucha pena les escribí un correo presentándome y contándoles que tenía una idea. Les sonó, me llamaron para hablar de ella, les gustó pero no me prometieron nada y a la semana me llegó un correo con la feliz noticia de que querían firmar con nosotras. Un año después estaba en ese mismo stand firmando mi primer libro ‘No le tengas miedo a la cocina’ publicado en el 2016 (ya no se consiguen ejemplares físicos) y luego llegó mi segundo libro ‘Lo que se cocina para sazonar la vida’ publicado en el 2018 bajo el mismo sello.

Luego, a raíz de la pandemia empecé a autopublicar ebooks pensando en las necesidades puntuales de la gente: cómo hacer ensaladas variadas y fáciles, recetas para las comidas de la noche, recetarios de “meal prep” (planificación de menús semanales para llevar en recipientes al trabajo) para ahorrar tiempo en la cocina y mi plataforma para planear todos los almuerzos del mes de manera automatizada: www.almorzadiario.com

¿Qué viene con este nuevo ebook? ¿A quiénes está dirigido?

‘Los Baratelis Vol.1: menús de lujo para presupuestos modestos’ está inspirado en el alza exorbitante de la canasta familiar y en todos los que nos vemos en aprietos para hacer rendir el presupuesto pero queremos comer muy rico. Me di a la tarea de investigar qué ingredientes están a mejor precio en este momento y me senté a crear menús deliciosos y diferentes con base en ellos.

La idea es que a pesar del alza en los precios del mercado, podamos seguir comiendo de manera recursiva, balanceada y sustanciosa sin tener que dejar empeñado un riñón.

¿Cuál crees que es la relación que tenemos con los alimentos? ¿Por qué crees que cambia el hecho de prepararlos nosotros mismos?

Creo que como hemos oído mil veces: somos lo que comemos. Tu salud, tu estado de ánimo, tu energía cambia según lo que comes, de ahí la importancia que está adquiriendo la alimentación consciente que va más allá de los platos que ingerimos. Siento que no nos estamos relacionando tan bien como deberíamos, usualmente comemos de afán, por calmar el hambre, comprando creyendo que estamos haciendo buenas elecciones, pero no necesariamente nutriéndonos.

Cuando cocinamos para nosotros mismos podemos ser más conscientes en muchos niveles. Desde la elección y el origen de lo que nos vamos a llevar a la boca hasta los métodos de cocción que más nos favorecen y por supuesto, en el acto en sí de amor propio que para mi conlleva el hacer tu propio alimento y el de tu familia.

¿Para qué hacer un libro sobre cocina en estos días de inmediatez?

Hay muchísimos libros de cocina y uno pensaría: ¿para qué uno más?. En mi caso, porque siempre he querido escribir lo que me hubiera gustado leer para aprender y en la forma que me gustaría que me hablaran, partiendo de la base de que nada es obvio y menos a la hora de cocinar.

Llevo tantos años haciendo contenido gastronómico e interactuando con la comunidad que he construido en redes sociales que he aprendido a entender qué es lo que la gente realmente necesita y cómo lo necesita y para mi es un placer y una satisfacción muy grande traducir esas necesidades en un lenguaje y una estructura fácil de digerir que funcione de verdad.

Cuando alguien compra un libro de cocina lo hace por dos razones: porque quiere decorar la mesa de la sala o porque quiere que de sus manos salgan cosas deliciosas. Yo quiero hacer libros para lo segundo, que te hagan sentir orgullosa u orgulloso de los resultados y que te solucionen la vida.

En medio de tantas opciones ¿cuál es tu plato preferido?

La sobrebarriga con papas chorreadas de mi mamá. Soy fan de la cocina colombiana y criolla y comer esto es como sentirme en mi casa. Hay mucho amor en ese plato.

