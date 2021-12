Cuál es el mejor libro de los últimos 125 años

Book Review elaboró una lista de 25 libros y la sometió al “voto popular”. (Glen Noble/unsplash)

Para celebrar su 125 aniversario, el Book Review, el influyente suplemento literario del New York Times, pidió en octubre a sus lectores que presentaran propuestas para elegir el mejor libro publicado durante ese tiempo.

En muy poco tiempo, la redacción fue inundada de miles de propuestas de todo el mundo y se encontró con una larguísima lista que incluía todo tipo de obras literarias: novelas, libros de memorias, colecciones de poesía, ensayos, crónicas...

Por supuesto, fue imposible publicar todas las propuestas. Por eso, en las semanas posteriores, los críticos de Book Review trabajaron a partir de las recomendaciones de los lectores para elaborar una lista de 25 libros y luego someterlos al “voto popular”.

La lista de finalistas incluyó: 1984 de George Orwell, La luz que no puedes ver de Anthony Doerr, Beloved de Toni Morrison, Trampa 22 de Joseph Heller, El guardián entre el centeno de J.D. Salinger, La telaraña de Charlotte de E.B. White, La conjura de los necios de John Kennedy Toole, El señor de los anillos: la comunidad del anillo de J.R.R. Tolkien, Un perfecto equilibrio de Rohinton Mistry, Un caballero en Moscú de Amor Towles, Lo que el viento se llevó de Margaret Mitchell, Las uvas de la ira de John Steinbeck, El gran Gatsby de Francis Scott Fitzgerald, El cuento de la criada de Margaret Atwood, Harry Potter y la piedra filosofal de JK Rowling, La broma infinita de David Foster Wallace, Matar un ruiseñor de Harper Lee, Tan poca vida de Hanya Yanagihara, Lolita de Vladimir Nabokov, Lonesome Dove de Larry McMurtry, Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, El clamor de los bosques de Richard Powers, Oración por Owen de John Irving, Un árbol crece en Brooklyn de Betty Smith y Ulises de James Joyce.

Después de contar más de 200.000 votos provenientes de todos los Estados Unidos y otros 67 países, el ganador, por un estrecho margen, fue Matar un ruiseñor (“To Kill a Mockingbird”, en inglés) de Harper Lee.

El libro ganó el Premio Pulitzer en 1961 y ha sido ampliamente elogiado como un retrato sensible de las tensiones raciales en la década de 1930 en Alabama.

Se trata de una novela gótica sureña, que a partir del relato de una niña de seis años -Scout Finch- revela la injusticia racial de la época, cuando su padre abogado, Atticus, debe defender a un hombre de raza negra llamado Tom Robinson, quien fue acusado injustamente de violar a una joven mujer blanca. La historia demuestra la pérdida de la inocencia a través de diferentes situaciones que la niña no logra comprender, pero que afectan su vida y la de su familia.

Harper Lee y su "Matar a un ruiseñor"

“Como adulto, puedo percibir por qué la novela podría tener un atractivo duradero para muchos y una repulsión duradera para quizás otros tantos”, escribió la crítica Molly Young en una nueva reseña para Book Review. “No puedo imaginar las complejidades de enseñarlo a estudiantes de escuela primaria en 2021, especialmente después de leer relatos en línea de maestros tanto en el lado “a favor” como en el “contra”.

Young aludió a las recientes controversias alrededor del libro, que, si bien es reconocido como un texto antirracista fue prohibido del programa de enseñanza de varias escuelas de EEUU debido a que usa la palabra nigger (negro, de manera despectiva). Esto, según los críticos, hizo que algunos estudiantes se sintieran “humillados o marginados”.

“Estas aprehensiones estaban presentes mientras trabajaba en las páginas por segunda vez, pero fueron anuladas por la resurrección instantánea de exactamente lo que me gustó del libro la primera vez, que es la descripción de Lee de la vida en una pequeña ciudad”, escribió Young. “Así que lo que me llamó la atención, al releerlo, no fue la totalidad del libro, sino uno de sus logros más humildes, que es la forma en que Lee recrea las comodidades, las miserias y las banalidades de las personas reunidas íntimamente en un pequeño lugar”.

El segundo lugar del ranking fue para El señor de los anillos: la comunidad del anillo de J.R.R. Tolkien, el tercero para 1984 de George Orwell, el cuarto para Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, y el quinto para Beloved de Toni Morrison.

Book Review también reveló que tres escritores, John Steinbeck, Ernest Hemingway y William Faulkner, recibieron nominaciones por siete de sus libros.

John Steinbeck. El autor de "Las uvas de la ira" fue uno de los escritores más nominados por los lectores

Otros autores populares fueron James Baldwin, Margaret Atwood y Virginia Woolf, con cinco libros nominados cada uno.

Los lectores también nominaron cuatro de los libros de la recién fallecida Joan Didion: El año del pensamiento mágico, Slouching Towards Bethlehem, El álbum blanco y Según venga el juego.

