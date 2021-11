Murió Mick Rock, el fotógrafo que inmortalizó a las estrellas de la música de los ‘70

Mick Rock en la inauguración de su gran muestra fotográfica “Bowie by Mick Rock”, en La Rural, en Buenos Aires, Argentina (Fotos: Verónica Guerman)

El fotógrafo británico Mick Rock, conocido por haber inmortalizado en imágenes icónicas a innumerables leyendas de la música, de David Bowie a los Sex Pistols, murió a los 72 años, informó el viernes su familia.

David Bowie en Londres en 1973

Mick Rock es conocido por haber inmortalizado en imágenes icónicas a innumerables leyendas de la música, de David Bowie a los Sex Pistols (Verónica Guerman)

“Con gran pesar anunciamos que nuestro querido renegado psicodélico Mick Rock ha hecho el viaje junguiano al otro lado”, escribieron en su cuenta de Twitter, en referencia al psicoanalista Carl Jung.

La icónica foto de Lou Reed para la portada de su álbum "Transformer"

“Quienes tuvieron el placer de vivir en su órbita saben que Mick era mucho más que ‘el hombre que fotografió los años 1970′”, como era popularmente conocido. “Era un poeta de la fotografía, una verdadera fuerza de la naturaleza que pasaba sus días haciendo exactamente lo que le gustaba, siempre a su manera deliciosamente escandalosa”, agregaron.

Más fotografías de Bowie (Verónica Guerman)

Debbie Harry de Blondie en Nueva York, 1978

La familia no precisó las circunstancias del fallecimiento del fotógrafo, nacido en Londres en 1948 y licenciado en Lenguas Medievales y Modernas por la Universidad de Cambridge.

Iggy Pop, Raw Power Cover

Fotógrafo icónico de la escena del rock, fue el autor de famosos retratos de Lou Reed, Iggy Pop, los Sex Pistols y Blondie, y se dio a conocer a principios de los años 1970 por sus primeros retratos de Bowie.

Fue el fotógrafo oficial de David Bowie

Durante casi dos años, fue el fotógrafo oficial del cantante y compositor británico, para quien realizó portadas de discos, carteles y los vídeos de Life on Mars y Space Oddity. Mick Rock le hizo su primera producción de fotos a Bowie en 1972, cuando aún no era muy conocido.

Lou Reed

Rock también siguió la vida del extravagante y decadente Ziggy Stardust, el alter ego de Bowie entre 1972 y 1973, que se cruzó con Lou Reed, Iggy Pop, Roxy Music y Marianne Faithfull.

Debbie Harry

La carrera de Mick continuó elevándose en los ‘70 con imágenes inolvidables como Transformer de Lou Reed, Raw Power de Iggy Pop, The Queen II de Queen (Rapsodia Bohemia) e imágenes de los Sex Pistols entre muchas otras bandas.

Foto histórica de Mick Rock: David Bowie, Iggy Pop y Lou Reed

En 1977, se muda a Nueva York, donde se involucra con la escena musical underground por primera vez; con The Ramones, Talking Heads y Blondie. Sus trabajos, incluyendo The end of the century de The Ramones, capturaron el espíritu revolucionario de los años setenta.

Iggy Pop en Fulham Road Studios

Recientemente, Mick Rock había trabajado con estrellas como Kate Moss, Michael Stipe, Johnny Marr, Yeah Yeah Yeahs y The Chemical Brothers entre muchos otros.

