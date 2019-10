Hammett integró el cuerpo de la Pinkerton entre 1915 y 1922. Su foja de servicios no parece haber sido brillante, pero decantó en observaciones irónicas sobre el oficio, como expuso en From the Memoirs of a Private Detective: “El robo de billeteras es el oficio criminal más fácil de dominar. Cualquiera al que no le falten manos puede convertirse en experto en un día”; “El detective más inteligente e infaliblemente exitoso que jamás haya conocido es completamente miope”; “Conocí a un agente al que le robaron su billetera mientras buscaba carteristas en el hipódromo. Más tarde llegó a ser oficial de una agencia de detectives en el Este”, apuntó, entre otras reflexiones cáusticas.