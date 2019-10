Y ya que de bandas de música se escribe, es inevitable hacer alusión a Bowery (1989), donde se ve la fachada del mítico y extinto CBGB, aquel espacio que nació para difundir el bluegrass y se conviritió en la casa estadounidense de la escena proto-punk, con grupos como Television y The Patti Smith Group; punk, como The Ramones, Johnny Thunders and the Heartbreakers, Richard Hell & The Voidoids, the Cramps, The Damned -la primera banda punk británica en tocar en EEUU-; New Wave, como Blondie, Talking Heads y B52′s, y No Wave, como DNA, James Chance and the Contortions y Teenage Jesus & the Jerks. Tributo musical aparte, el artista se introduce en el mito al colocar su nombre sobre una marquesina de un negocio natural: Romolo Maccio Paint, dice, porque quizá colocar painter no hubiese sido muy contracultural.