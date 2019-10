Hay un favoritismo pulsional, tal vez, pero que no es plenamente racional. La literatura, para Saldaña París, es un lugar necesario, pero no salvador. No endiosa el universo de los libros. Simplemente está aquí porque, por un lado, los dados del destino así lo determinaron, y por otro, porque él no dispuso resistencia. “No sé si sirve la literatura para algo, quizás sí sirve desde lo íntimo, para grupos de amigos, para nutrir discusiones sobre otras cosas”, dice y agrega: “Me sirve personalmente para reconciliarme un poco con el mundo, para imaginarme maneras de ver desde otros puntos de vista, imaginar cómo se vive desde otra persona, que es básicamente un ejercicio de empatía, y me parece que eso hoy hace falta”.