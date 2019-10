Esta idea Jaime la reforzó años después, en una entrevista que dio a la revista montevideana Guambia, en 1994. Y luego de comentar que Susana la Tana Rinaldi hizo una versión “desastrosa” de Brindis por Pierrot, agregó: “A los argentinos no les importan los personajes. Porque yo no sabía quién era ‘Lovely Rita’ cuando escuchaba Sargent Pepper’s. Después me enteré que ‘Lovely Rita Meter Maid’ es la policía de tránsito allá, la que pone multas en los parquímetros. Y Mc Cartney le escribió esa canción a una mujer policía de tránsito… Dentro de mi repertorio hay un par de canciones que soportan un poco esa carga, como diciendo “Bueno, fuera de Uruguay es imposible que esas canciones se comprendan”. Cuando fuimos a tocar en Varadero (en 1988), en el festival cubano, elegían para pasar por radio Durazno y Convención y Brindis por Pierrot. En Buenos Aires pasa exactamente lo mismo. Son muy fáciles de comprender. Yo comprendo muy bien Penny Lane cuando la escucho y nunca estuve en Liverpool”, remata.