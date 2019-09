-Mirá, la historia empieza hace dos años, cuando yo estoy por estrenar “Mamá se fue de viaje” en el 2017. Me escribe por WhatsApp Guido Rud [el CEO de Filmsharks, agencia dedicada a venta de películas] para contarme que hay una actriz mexicana muy taquillera que está buscando un director para su próxima película y que estaba interesada en hablar conmigo. Le digo que no había problema, que le pasara mi teléfono, y recibo su mensaje a las dos de mañana. Se presenta, “Hola, yo soy Martha Higareda, seguro no me conocés pero yo iba a hacer la remake mexicana de Permitidos [película de 2016 de Winograd con Lali Espósito], y tengo un proyecto para ofrecerte que me gustaría que consideraras”. Le digo que me estoy yendo de viaje después que estrene “Mamá...” pero que me mandara el guión y lo leía. Me lo manda, lo leo entero esa misma madrugada, y a las 6 de la mañana le escribo. “Dale, me encantó, lo hacemos, ¿para cuándo es? ¿El año que viene?” No, me dice, para empezar a filmar dentro de dos meses (risas). Y bueno, lo hablamos con mi mujer Nathalie, que es mi productora, y dijimos, “Dale, vamos, mandémonos” (risas).