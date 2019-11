“¿Ves, Charlotte, qué te dije?”, decía mi abuela. A esta abuela no le interesaban ni los sueños ni los niños. Si yo intuía lo primero, no tenía ni el más remoto indicio de lo segundo. Por decencia se lo callaba, al menos en presencia de un niño. Tenía la reputación, compartida con una niñera desaparecida hacía tiempo llamada Olivia, de ser capaz de “hacer lo que fuera” conmigo, que significaba simplemente la habilidad de provocar en un niño el comportamiento adecuado para los adultos. Fue ella la que me enseñó a comer a la manera continental, con las dos manos a la vista sobre la mesa todo el tiempo, y la que me hacía sentar durante las comidas con libros bajo los brazos para que aprendiera a no volar con los codos. Recuerdo haber aceptado esta tontería de su parte sin ningún rastro de resentimiento. Como Olivia, ella podía hacer que el tipo de entrenamiento más inútil pareciera una forma de vida natural. (Creo que en lo que concierne a la disciplina esta debe ser la forma más peligrosa de todas). Era una de los tres padrinos que yo tenía, la importante. Me es imposible entrar en la mente de esta agnóstica que me enseñaba a rezar, que ya había abandonado cualquier resquicio de fe cuando me entregó a la pila bautismal. Sé que se casó tarde y a regañadientes; hubiera preferido una vida de soledad e independencia, casi imposible en una mujer de su época. Tenía la voz segura de una maestra nata, modales bruscos, veloces ojos azules y una figura cuadrada y maciza común a las dos líneas de sus ancestros: el oeste de Francia y el norte de Alemania. Que mi abuela dijera “¿ves, Charlotte, qué te dije?” y que no obtuviera una respuesta era la síntesis de ambas: madre e hija.