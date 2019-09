K: Esto ocurre porque no hubo una justicia transicional que se ocupe de ese tiempo en que se sale de una dictadura y se entra en democracia. Donde había que reconocer a las víctimas, señalar los delitos y los involucrados y repara a los damnificados. Cada país que pasó situaciones similares lo han hecho a su manera no quiere decir que uno sea mejor o peor. Es algo que España no tuvo. Se acabó el franquismo y todos los franquistas se despertaron al día siguiente como demócratas y eso no es verdad, no es ni siquiera natural. Ellos han seguido en las instituciones, como la policía o los partidos políticos. Gran parte de ellos hoy siguen dirigiendo. De todas formas, no solo hay franquismo en las instituciones, hay partidos que no son franquistas, que son de izquierda que tienen que colaborar de una vez por todas con las víctimas y sus reivindicaciones. Concretamente estoy hablando del partido socialista que hoy tiene que colaborar de una manera más rotunda ante nuestro pedido justicia y verdad. Hubo pasos muy importantes como leyes, quita de símbolos pero todavía hay una tremenda impunidad y si los partidos de izquierda llegan al poder tienen la responsabilidad de hacerlo. Es un problema muy serio que nos empuja a venir a la Argentina, mientras que no se abran allí las denuncias de los casos tendremos que seguir viniendo.