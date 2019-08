En el libro de Weinschelbaum, Caetano cuenta una historia maravillosa alrededor de la grabación de Cucurrucucu Paloma y Recuerdos de Ypacaraí. "Un cineasta brasileño llamado Neville de Almeida, camarada mío, que estuvo en Londres también en el período en el que yo estaba exiliado, un día, comentando las cosas que habíamos hecho y grabado los tropicalistas, me dijo: 'Quiero ver si tenés el coraje de grabar Cucurrucucu Paloma', como si fuera lo máximo del kitsch, como si el desafío extremo fuera tratar con seriedad una canción escandalosamente ridícula, desde determinado punto de vista. Me desafió y, claro, acepté el desafío. Me quedé dos años y medio más en Londres, volví a Brasil, hice varios discos y me propusieron grabar Fina estampa. Primero me pidieron que grabara un disco con canciones mías en español, como habían hecho otros artistas como Roberto Carlos o Chico Buarque, pero yo dije que no, que si iba a ser en español, quería cantar esas canciones que tanto me habían gustado siempre de la lengua española. Y, al grabar el disco sentía que la ironía tropicalista había llegado muy lejos (…)Para mí lo más osado que había conseguido era Recuerdos de Yparacaraí, que es una de las pistas que más adoro: el sonido del contrabajo conmigo cantando con una profundidad de sentimiento y un respeto por la melodía y por el texto era muy diferente de la idea que se tiene en Brasil de esas guaranias. Recuerdos de Ypacaraí era una canción paraguaya, sentimental, que le gustaba a la gente poco letrada. Era considerada de muy bajo nivel. Por eso me parecía que lo que yo había hecho era extremo, pero ¡ni me acordé de Cucurrucucu Paloma! Y como dos o tres meses después, en una fiesta, me encontré con Neville de Almeida. Me miró, me señaló y gritó: '¡Cobarde! ¡No tuviste coraje para grabar Cucurrucucu Paloma! Entonces, cuando hicimos el disco en vivo, le pedí a Jaquinho que hiciera un arreglo y le dije: 'Quiero que parezca una música minimalista, reducida a lo esencial' Después, Pedro Almodóvar vino a Brasil, me conoció, escuchó la versión y quedó encantado".