— Vinicius me cargaba, me decía: "Cómo puede ser Mariazhina", ya con esa intimidad linda que tenía de hacer los nombres más diminutivos, "Mariazhina, tú tienes que beber algo así bueno, whisky con hielo." "No Vinicius, no me gusta." "Vos ponele algo", "¿Qué?" "Y qué sé yo, jugo de naranja." "Pero así puro, puro no. Al final uno se acostumbra".