Allí comenzaron cinco años en los que deambuló por distintas ciudades de Brasil, sin casa propia y sin trabajo. Él se quería imponer con su arte, no estaba dispuesto a realizar concesiones. No aceptó ninguna de las múltiples ofertas que sus amigos le hicieron llegar para tocar en clubes nocturnos y boites. No tocaría para nadie que no estuviera dispuesta a escucharlo. No soportaba que mientras él cantaba la gente conversara sobre su música, más preocupado por conquistar a su pareja ocasional que por la obra del cantante. Tampoco pasaba por su cabeza cantar jingles publicitarios ni canciones de moda. Vivió esos cinco años en casa de amigos (uno de ellos el pintor argentino Alfonso Laffita), solventado por algún mecenas, pero pasado el tiempo todos se cansaban de él. Lo que más les enojaba es que Joao no trabajara. Él pensaba que debía perfeccionar su música y que esa era una construcción lenta y paciente. No podía permitirse perder el tiempo en otras actividades. Pocas veces se vio a alguien tan tímido, tan retraído pero tan seguro de su talento. En esos años hasta pasó una temporada en un neuropsquiátrico y vivió algunas semanas al borde la indigencia.