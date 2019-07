—Mirá, aunque leí más de una vez, con respecto a mí, que tengo una estética gay, creo que eso no existe como concepto. ¿Sabés por qué? Porque soy mucho más libre que eso, no me limito a gay o no gay, no me parece que sea lo más importante que tengo para ofrecer. Sé que se habla de eso en literatura, que existen librerías especializadas, etc. Pienso que como los seres humanos estamos tan atrasados, enfatizamos el tema de la sexualidad de las personas. La sexualidad, bajo mi punto de vista, es secundaria. Es individual, particular, privada, y sin embargo todo lo que involucra el sexo está puesto en primer plano. El ser humano tiene tan poco resuelto el tema de la sexualidad que cualquier sexualidadcita llama la atención; pero eso no debería querer decir nada, debería quedar entre cuatro paredes. Leí eso de mí en la época en que hice el show con canciones de Ângela Maria y no entendí por qué hablaban de una estética gay, decían que porque yo era gay cantaba el repertorio de una diva… ¡Qué locura! Nunca se me ocurrió pensar ese trabajo de ese modo, solo elegí esos temas porque me parecía una injusticia que Ângela Maria, que había sido una estrella de primera categoría en Brasil, estuviese olvidada. Lo que yo hacía era decir: "¡Ey! ¡No se olviden de Ângela Maria, que todavía está viva y cantó estas maravillas!". Esa fue mi intención. De gay, nada. No tiene interés pensar en esos términos. Los movimientos gay siempre se enojan conmigo.