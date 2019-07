¿Qué sucede —se pregunta hace más de cincuenta años atrás— "si los fundamentos de la democracia son armoniosamente eliminados en la democracia"? Hay una "conciencia feliz" que es falsa, dice Marcuse, porque "el sujeto alienado es devorado por su existencia alienada". Pero ojo, que "los esclavos deben ser libres para su liberación antes que puedan ser libres", es decir, que la libertad no empieza cuando se alcanza sino antes, cuando en la cabeza del esclavo se despierta una idea vaga, difusa pero prometedora: la posibilidad de ser libre. En sus libros no hay tanto optimismo como uno quisiera, sin embargo observa que en el arte existe una disrupción, ya que el lenguaje artístico no es tan funcional, tan operacionalista, tan cerrado. El artista se permite "nombrar lo que de otra manera es innombrable", asegura.