Ante la pregunta de por qué este año no va a estar en el Colón, explicó: "Porque en el Colón me dijeron que no tenían fechas". Y recapituló: "Ya en 2017 hubo problemas con el Colón a raíz de los ensayos para los conciertos. Siempre se hablaba de que en el 2020 iba a venir para hacer algo un poco especial, porque el año que viene yo llevaré 70 años sobre el escenario… Entonces, se había hablado de que íbamos a venir con la orquesta del Diván el 2019. Y, en el 2020, con la Filarmónica de Viena en julio y luego, más tarde –en julio-agosto–, con el Diván. Y en un momento, en los días de Darío (N. del R.: Darío Lopérfido fue director artístico del Teatro Colón durante los años 2015-2017), se jugó con la idea de hacer una cosa realmente enorme, y que yo viniera a pasar dos o tres meses aquí, y que viniera la Staatskapelle también: una cosa un poco… de locura. Pero en el Colón, en el 2017 él dijo que no había fechas para que venga el Diván en el 2019 . Y en el 2020, la Filarmónica de Viena sí y el Diván no. Entonces, ¡es un poco demasiado complicado! No tienen fecha, no tienen fecha… Ahora, una cosa, sí, que dijo la señora… ¿cómo se llama? Cuando le preguntaron a ella por qué yo no vuelvo, dijo que porque yo era demasiado caro (N. del R: En una entrevista al Diario Perfil de diciembre del año pasado, la directora del Teatro Colón María Victoria Alcaraz dijo: "Barenboim es caro"). Y yo, desde que vengo con la orquesta del Diván, nunca he cobrado un peso. O sea que menos caro que no cobrar, no conozco".