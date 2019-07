Ernie Pike, el personaje, es una voz. No era el protagonista de las historias, tan solo el relator. Un médium que hacía hablar a otros. Era también una mirada que veía lo que los demás no podían. Que podía encontrar humanidad (y barbarie) en cualquier individuo sin importar el uniforme que portaba. Un periodista, un testigo que, con voz seca, esquivaba los maniqueísmos. En su primera aparición, define en pocas líneas su estilo y nos prepara para lo que viene: "Ese día había visto matar fríamente a un hombre, a un soldado. Eso me decidió a escribir, quise desahogarme de tanta muerte, de tanta… Sé que este relato no lo comprará ni el Life ni Time, ni ninguna otra publicación que se respete. Es quizá un relato amargo. Aunque creo hay en él heroísmo del bueno. Un relato con ese algo de gris, de duro que tienen las cosas de realidad. Un relato sin buenos ni malos…".