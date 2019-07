La canción con la que más se la asimila es con Strange Fruit, esa historia insoportable de racismo y linchamientos. (De los árboles del sur cuelga un fruto extraño/ sangre en las hojas, sangre en la raíz/ Cuerpos negros balanceándose en el viento del sur/ Fruto extraño colgando de los álamos (Southern trees bears a strange fruit / Blood on the leaves and blood on the root/ Black bodies swinging in the soutehrn breezes/ Strange fruit hanging from the poplar trees).