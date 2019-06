"Entonces —continúa—, viendo esta problemática, la idea de Bordes nace como una armada de escritores latinoamericanos, un ejército literario latinoamericano. Entonces el librero lo recibe de otra manera. Hoy recibe, ya no a un autor, sino a una colección. Una colección, además, identificada solamente con Latinoamérica y con literatura más boutique, digamos. Son autores que no son súper ventas, sino más minoritarios, que si no pensamos una herramienta para posicionarlos siempre estarán en sus países. Y los lectores de otros países no podrán leerlos. Al ser un ejército literario, el librero lo ve de una manera distinta."