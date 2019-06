"Hoy es muy difícil establecerle límites a los sectores. El MICA, tradicionalmente, era segmentado en artes escénicas, audiovisual, música, editorial, videojuegos y diseño. En la actualidad tenés un artista visual que trabaja en videojuegos o ilustra libros, entonces ¿cómo puede quedar afuera ese artista? Hay una transectorialidad que no puede dejar afuera a las artes visuales, obviamente no vamos a poner una feria de galerías, pero es innegable que las artes visuales tienen una dinámica económica que impacta en el sector en relación a todo lo complementario, como la logística, el diseño, la comunicación, la gastronomía, etcétera. No tendrá tanta presencia como otros sectores que ya están consolidados, pero la idea era incluirlos como sector con una mirada transectorial y por otro que con el MICA federal debemos apoyar plataformas de comercio que se funden en otros lugares de Argentina".