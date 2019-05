En el Manifiesto Bauhaus de 1919, entre otras claves del nuevo mundo propuesto, Gropius jugó fuerte en un punto: abandonar todos los modelos estéticos anteriores, incluyendo el educativo. "No creo en la separación de la Escuela de Bellas Artes y la Escuela de Artes y Oficios. Son lo mismo. El artista es un artesano enaltecido, glorificado. En Bauhaus se aprende por vía de la acción (learning by doing), los distintos saberes se unen y se potencian, y todo confluye en su credo: sencillez, utilidad, diseño, estética, tecnología".