Así se concretará esta nueva reencarnación de un festival siempre asociado a mucho más que los "3 días de paz y música" que tuvo y tiene como slogan. En verdad, ya tuvo otras dos versiones que homenajearon y buscaron igualar aquel espíritu hippie original que todavía hoy perdura. En 1994 se realizó en la Granja de Winston (Saugerties, Nueva York), y tuvo gran impacto global porque llovió como hacía 25 años, hubo canto de la lluvia -el "oh oh oh oh" que todavía suena en recitales argentinos- y patinaje sobre barro, además de unas recordadas performances de Cypress Hill, Nine Inch Nails -que salieron "maquillados" con barro, en un guiño al factor climático que había marcado la edición del 69-, Green Day, Red Hot Chili Peppers y Bob Dylan.