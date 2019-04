"Como dramaturga, el posible encuentro entre Eva y Lilith, esa situación, es muy rica, muy interesante. Porque podés tomar la idea de que si Lilith es la figura que induce a probar el fruto, que en todo caso es el pensamiento, no es por comerlo, sino por analizar cómo está hecho", agrega. "También la investigación me llevaba a otro lado: que no era la manzana el fruto del conocimiento, sino una higuera. Se popularizó la cuestión de la manzana, sin embargo otros estudios me llevaban a que era una higuera. Las artes plásticas resolvían estas cuestiones teológicos desde la pintura de esa forma".