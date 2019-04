—Cuando uno hace cine siempre está como encuadrado en alguna corriente o tradición. El Manifiesto de Oberhausen comenzó en Alemania el nuevo cine de autor, más conocido como Nuevo Cine Alemán, en el año 1962. Nació también gracias a que existieron instituciones que permitieron la libertad artística. Y por eso me siento comprometido con ese movimiento: por cierta idea de lo público, por su mirada crítica, progresista, y porque está interesado en que el cine sea una experiencia estética para el público. Todo eso comienza con Oberhausen. Es un movimiento contra el cine comercial, que solo piensa en el beneficio económico. No es que yo me sienta parte de esa corriente, que nació hace mucho en mi país, pero sí reivindico las libertades y las ideas que surgieron entonces, y que así como todos los principios del estado de bienestar, molestaron y fueron objeto de ataques y de intentos de desmantelamiento.