—Borges es uno de los mejores escritores que el mundo jamás verá. Fue crucial en mi propio desarrollo porque abrió las puertas a la imaginación de una manera que no me había sucedido nunca antes. Una vez que mi intelecto comenzó a desarrollarse, necesitaba ver hasta qué punto podía extenderse y Borges me mostró que se estira hasta el infinito si uno camina con cuidado. Los escritores latinoamericanos contemporáneos que he disfrutado son Pedro Mairal, César Aira y Luciano Lamberti. He disfrutado también de Horacio Quiroga, por ejemplo. Son todos artistas del infinito y creo que América Latina lidera el mundo literario en ese aspecto.