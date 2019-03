–Es como todo, si las adaptaciones fílmicas están bien hechas están buenísimas. No hay demasiado misterio. La adaptación de El resplandor, de Stephen King, aunque a él no le guste, es brillante. La adaptación de Déjame entrar, de John Ajvide Lindqvist, lo mismo; la adaptación en serie de Juego de tronos, de George Martin, es extraordinaria. La adaptación de La muerte en Venecia es alucinante; la de La naranja mecánica también; la de Matar a un ruiseñor está super bién. La película de El padrino es mejor que la novela de Mario Puzzo. Yo todavía no vi una buena versión de Cumbres borrascosas o de Grandes esperanzas. Creo que la mejor adaptación que yo vi es El corazón de las tinieblas de Conrad convertida en Apocalipsys now! Cuando están bien, están bien y no hay mucho más que decir. Depende de un cineasta que tenga la valentía de faltarle respeto al material literatura. Creo que Cien años de soledad funcionaría si se le faltara el respeto, pero ya le han faltado bastante el respeto no cumpliendo el deseo de que no se haga la película.