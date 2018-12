Parga relató entonces que Rosa Fergusson fue la primera mujer por la que Gabo sintió fascinación. "Le decía a su abuela: 'ay mamá, es que no sé qué pasa cuando veo a mi maestra que quiero como besarla'. La abuela reía y cuando se lo contaron a Rosa se indignó, porque decía que un niño no debía hablar así, que no estaba bien, pues era su maestra", recordó la escritora y periodista.