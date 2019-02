La obra cumbre y más reconocida de Jane Bowles es la novela Dos damas muy serias publicada en 1943 (en castellano por Anagrama en 2009). La recepción inicial por parte de la crítica fue desfavorable. Rechazada por algunos, considerada por otros como inacabada y defectuosa. Algunos, muy pocos, vieron en ella el gran talento de su autora y la originalidad de una historia y una forma de narrar que se anticipó a su época. Bowles era ante todo una persona adelantada a su tiempo. Las críticas negativas la destrozaron y la gran recepción que fue teniendo posteriormente la novela no logró curar esas heridas que la hicieron iniciar un camino en busca de un estilo literario diferente, más directo, una forma de narrar que no era la suya y que no lograba llevar adelante. Este camino no la llevó hacia la aceptación y el reconocimiento de los críticos que tanto anhelaba sino hacia el inicio de ese bloqueo artístico que la acompañaría de forma más o menos intermitente hasta el final de sus días.