Acorde con el milenio, la película ofrece una lectura con perspectiva de género que la propia Colette no tuvo. La escritora francesa no fue feminista (no se subió a la primera ola de las sufragistas y en sus libros aparecen muchos prejuicios de época contra ciertas mujeres, aunque sí suele arrojar una mirada crítica sobre los hombres, muchos de ellos figuras patéticas), en cambio sí tuvo grandes logros personales como autora y en defensa de la libertad sexual (que no es poco), un tema que se distribuye a lo largo de toda su obra. Y básicamente, una militancia lesbiana.