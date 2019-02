La escena en donde cantan America es probablemente uno de los momentos más altos de síntesis de la cultura popular del siglo XX. Recordemos que se desarrolla en una terraza, con el grupo de portorriqueños discutiendo festivamente acerca de las ventajas de estar en EEUU o en Puerto Rico. La canción es un contrapunto entre las mujeres, positivas y deseosas de hacerse un lugar en la Tierra Prometida, y los hombres, cínicos y desencantados. Cada frase de un grupo tiene una respuesta en el otro. A "Industry boom in America", dicho por las mujeres ("Boom industrial en America") se le responde "Twelve in a room in América" ("Doce en un cuarto en America"), y así sucesivamente, mientras el desborde de la orquesta y la excitación de la coreografía exalta al espectador.