En West Side Story, en todo caso, como antes en On the Town, el músico no sólo componía algunas de las canciones "clásicas" más populares (y más bellas) de todos los tiempos sino que sintonizaba, como nadie, con los temas más álgidos de la época. On the Town, de 1944, situaba su acción ese mismo año: tres marineros próximos a embarcar, rumbo a la guerra. Todo lo que para ellos sucedía por primera vez –el descubrimiento de la ciudad– podía ser también una visión postrera. La canción "Some Other Time" –que Tony Bennett cantó años después en una inolvidable grabación con el pianista Bill Evans– lo resumía con ironía. "¿Dónde se ha ido el tiempo transcurrido/ no hemos hecho ni la mitad de lo que queríamos/ Bueno, ya lo haremos en algún otro momento", cantaba alguien que, precisamente, no sabía si habrá algún otro momento.