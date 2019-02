Aún así, no puede uno dejar de tener la sensación de que muchas de estas objeciones son desmesuradas o injustas. Que varias de las películas que premió el Oscar no hayan tenido la trascendencia o importancia que tuvieron algunos films nominados o que la Academia ignoró olímpicamente, es algo que puede tener que ver con muchos factores. Que la calidad total de un film no puede apreciarse tan fácilmente sino pasado un tiempo (por decir un ejemplo canónico: Vértigo de Hitchcock, uno de los films más analizados y reverenciados de todos los tiempos, se empezó a valorar en su justa medida décadas después), o que hay películas que impactan porque encajan bien con el zeitgeist de la época y que luego envejecen mal. En todo caso, el mayor problema que ha tenido el Oscar en su historia, lo que la ha quitado legitimidad, ha sido el lobby.