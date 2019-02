Langosta (2015), la primera película de Lanthimos filmada lejos de Grecia, expone, con ayuda de una voz en off, una sociedad donde la soledad no es una opción. Estar en pareja es obligatorio. Quienes duermen sin necesidad de compartir las sábanas deben permanecer en un hotel particular con el objetivo de encontrar pareja. Los hospedados son vigilados y castigados por quienes dirigen el experimento en caso de no respetar las condiciones del establecimiento. El sacrificio de un ciervo sagrado (2017) muestra la contracara de Canino: un padre que al no poder dar órdenes en su casa, construye la voz de autoridad en su profesión, la medicina, y EN el vínculo de poder que ejerce un doctor sobre su paciente, quien pone su vida en las manos de un otro. El personaje de Colin Farrell pierde sus privilegios cuando el hijo de un paciente al que operó venga la muerte de su padre manejándolo como un títere, logrando que pierda el control de su propio sistema.