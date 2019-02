En su libro Stalin's Scribe: Literature, Ambition, and Survival: The Life of Mikhail Sholokhov, el historiador estadounidense Brian Boech, estudioso de Rusia y la ex Unión Soviética, reconstruyó un encuentro en la casa de Gorki, ya instalado en Moscú, al que fue invitado Sholojov, quien se encontró al ingresar, sentado junto al hogar, al propio Stalin. Luego de las introducciones y amabilidades que recomienda todo manual de buenas costumbres, comenzó el diálogo.