Esta nueva versión de Medusa, de más de dos metros de alto, rebate el mito, ya no es a ella quien le cercenan la cabeza, sino que es ella la que, a modo de justicia poética, se apodera de la testa de Perseo tras un golpe de espada y que se convirtió, especialmente en Estados Unidos, en una imagen viral, miles de veces compartida, en algunos casos sola -la obra no necesita interpretación verbal- aunque en otros casos acompañada por una frase: "Be thankful we only want equality. No payback" (Se agradecido que solo queremos igualdad, no venganza).